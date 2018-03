Instituto Embelleze oferece serviços gratuitos para comemorar o Dia da Mulher

Para participar, é preciso se cadastrar no site do Embelleze Foto: Instagram/ @jackmac34

O Instituto Embelleze, franquia voltada para a formação de profissionais da beleza, criou uma ação especial para o Dia da Mulher, no dia 8 de março. As escolas da rede irão oferecer suas consumidoras com serviços gratuitos de cabelos, unhas e maquiagem durante toda a semana do dia 8.

Os trabalhos serão feitos por alunos da rede, supervisionados por instrutores. Para participar, é preciso se cadastrar no site da ação, que estará disponível a partir do dia 2 de março, para receber o voucher que deve ser apresentado no local, no dia e hora agendados. Nesse endereço, também é possível conferir quais são as unidades que participam da promoção e que serviços elas oferecem.