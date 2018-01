'Instagram é a morte de todas as tendências', diz Rihanna

Rihanna afirmou que o Instagram é a morte das tendências de moda Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Rihanna é um dos nomes mais quentes do mundo da moda atualmente, é inegável. A cantora tem a sua própria linha de roupas em parceria com a Puma, lançou uma marca de maquiagens, que possui 40 tons de base diferentes e chamou atenção para a questão da diversidade na indústria da beleza, e, recentemente, tem usado diversos looks que acabaram de ser desfilados nas Semanas de Moda pelo mundo. Por isso, uma frase se tornou bastante popular pela internet: “É feio até Rihanna dizer que não é”.

Em entrevista ao site norte-americano The Cut, a cantora afirmou que não gosta de usar o Instagram como fonte de inspiração para os seus looks. “O Instagram é a morte de todas as tendências”, ela disse. “Uma vez que chega na rede social, já é tarde demais. Eu já cansei dela”. O comentário foi polêmico, porque, hoje em dia, a plataforma de compartilhamento de fotos é a queridinha de fashionistas.