Inspirações: As mulheres do Verão 2016

Como as brasileiras irão vestir-se no próximo verão? A resposta será revelada na próxima semana durante o São Paulo Fashion Week, quando mais de quarenta marcas nacionais apresentarão suas novas propostas. Nas passarelas, os estilistas desfilam coleções que estarão nas lojas à partir de setembro. A seguir, um preview do que vem por aí:

"A mulher da PatBo dessa coleção é cosmopolita e destemida’’, Patricia Bonaldi Foto: Divulgação

“Uma mulher de personalidade, que busca inspiração nos antigos bailes de carnaval. Que se reinventa e transita com leveza, fluidez e muita feminilidade”. Lenny Niemeyer Foto: Divulgação

“Ela é triple C: contemporânea, cool e chic”. Lilly Sarty Foto: Divulgação

“Posso definir a mulher Apartamento 03 para o Verão16 como simples e contemporânea. Ao mesmo tempo que busca algo rebuscado e luxuoso, feito a mão, quer que o visual seja despojado”. Luiz Claudio, Apartamento 03 Foto: Divulgação