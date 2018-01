Inspiração: looks estilosos e confortáveis para usar no Lollapalooza

É importante usar uma roupa confortável para curtir os dois dias de shows Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

Nos dias 25 e 26 de março, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será invadido por milhares de fãs para o Lollapalooza, que nesta edição conta com bandas como Metallica, The Strokes e The Weeknd. E, para conseguir curtir o evento (e fazer boas fotos para o Instagram), a escolha do look é superimportante.

Conforto é a palavra-chave, já que o festival começa durante e o dia e vai até a noite. Usar um vestido justo ou uma calça que não lhe permita sentar não é uma boa ideia. A maior parte dos shows acontece na grama, então roupas e acessórios brancos também não são indicados.

Chapéus de aba larga e coroas de flores, hits das edições anteriores do Lollapalooza, estão datados. Neste ano, a tendência é apostar no estilo anos 1990, com camisetas e casacos oversized, transparências, peças com pegada divertida e tecidos metalizados.

Nos pés, tênis ou botas sem salto são ideais. Deixe aquele calçado lindo, mas que te dá bolhas, em casa. Evite também sandálias e chinelos que não irão proteger os seus dedos em caso de uma pisada acidental no meio da multidão. Os bodies e maiôs, que foram a principal tendência do verão, também não são praticos para enfrentar o banheiro químico. Prefira um look de (no mínimo) duas peças, com shorts ou calças. Jardineiras e macacões também funcionam.

Capriche nos acessórios! Óculos de sol, pulseiras, brincos e colares são muito bem-vindos. Maquiagem ousada e penteado elaborado também deixam as produções mais chamativas. Para levar os pertences, prefira mochilas, bolsas transpassadas ou pochetes, evitando preocupações em meio aos shows. A previsão do tempo indica calor de dia e frio à noite, então é bom levar um casaco, jaqueta ou parka. Durante a tarde, dá para usar a peça amarrada na cintura - truque que deixa o visual mais descolado.

Confira 12 ideias de estilosos e confortáveis que servem de inspiração para o Lollapalooza: