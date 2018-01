Indústria lança jeans que não precisa ser lavado

Foto: Santista Jeanswear

Especialista em jeans, a empresa têxtil Cedro acaba de lançar um tecido que não precisa ser lavado. Isso mesmo. Na nova linha, chamada de Multiverso, um dos tecidos foi batizado de No Wash, fabricado a partir de uma tecnologia antimicrobial que dispensa lavagens frequentes.

"Claro que, se a pessoa derrubar, por exemplo, um molho de tomate, o jeans deve ser lavado. Mas a tecnologia antimicrobial inibe os odores", explica Eduardo Paixão, estilista da Cedro, fabricante que abastece os estoques de marcas como Ellus e Riachuello. A Santista Jeanswear também buscou inovações tecnológicas para criar sua nova coleção.

A empresa têxtil Cedro acaba de lançar o No Wash, um tecido que não precisa ser lavado. Foto: Fernando Martins

Entre os lançamentos apresentados na última semana, está o jeans Repeller, que possui acabamento feito com Permetrina, composto usado na fabricação de cremes e sprays repelentes. Calças e jaquetas feitos do material prometem tanto repelir mosquitos quanto causar a morte do vetor, caso ele pouse na peça. Segundo a marca, o efeito repelente dura até 50 lavagens caseiras.

Já a Emana Têxtil tem entre seus carros-chefe um tecido "anticelulite", que absorve o calor do corpo e o devolve em forma de raios infravermelhos, capazes de estimular a microcirculação sanguínea. Se usada por seis horas diárias, a calça com o material promete uma pele mais elástica e com menos sinais de celulite.