Incêndio destrói o ateliê de Isabela Capeto no Rio de Janeiro

O ateliê de Isabela Capeto pegou fogo nesta tera, 27 Foto: Paulo Reis/Agencia Fotosite

Na madrugada de terça, 27, um incêndio acometeu o atelier da estilista Isabela Capeto, que fica em Botafogo, no Rio de Janeiro. "O fogo começou por volta das 3 da manhã", conta ela. "Por acaso, meu pai passou em frente cedo e viu um tumulto em volta. Foi quando ele me contou."

O fogo, cuja causa ainda é desconhecida, consumiu quase tudo que havia no local de trabalho da estilista, que comanda a marca homônima. "Queimou meus computadores, aviamentos, tecidos, documentos, máquinas de costura, catálogos antigos, meu acervo...", descreve Isabela. "Só ficou parte do meu acervo que estava em uma sala separada." Também foram salvos alguns itens da nova coleção, que iria ser lançada no começo de abril e estavam fora do ateliê em costureiras e bordadeiras. O ateliê tinha seguro.

Incêndio destrói o ateliê de Isabela Capeto Foto: Imagem de arquivo pessoal

Mesmo com a adversidade, ela garante que irá participar do Veste Rio no dia 12 abril e que irá lançar a nova coleção apenas com uma semana de atraso. Na segunda, 2, ela vai se instalar em uma sala da fábrica de resina de sua mãe para continuar trabalhando.

"As pessoas estão sendo muito legais, muito fofas. Recebi flores, bolo, meus amigos estão me doando tecidos, máquinas. Tem coisa que a gente nem lembra que tinha, como fita métrica, que tem que repor". Entre os apoiadores de Isabela estão as grifes Reserva, Adriana Barra e Patricia Vieira.

"Estou animada, o fogo é devastador, mas vejo como uma oportunidade de renovação", pondera a estilista. "Quando a água molha suas coisas, você ainda tem oportunidade de secar. Com o fogo não, ele transforma tudo em pó. É difícil, mas vai ser para melhor. Vou começar um novo ciclo."

Incêndio destrói o ateliê de Isabela Capeto Foto: Imagem de arquivo pessoal

Incêndio destrói o ateliê de Isabela Capeto Foto: Imagem de arquivo pessoal

Incêndio destrói o ateliê de Isabela Capeto Foto: Imagem de arquivo pessoal