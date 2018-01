Ilusionista húngaro Houdini inspira coleção

A coleção da grife Apartamento 03, comandada pelo estilista Luiz Claudio, foi inspirada no húngaro Harry Houdini, ilusionista que viveu nos anos 1920 nos Estados Unidos, e criou uma estética sedutora, atlética e rica. Seus truques e mistérios se refletiram na passarela.

Desfile da grife Apartamento 03 garantiu show de ilusionismo Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Mais leve que nas últimas temporadas, o desfile teve diferentes tons de azul e rosa, que misturam-se em tecidos nobres, da seda ao jacquard, com efeitos surpreendentes, simulando volumes e sobreposições falsas. Um verdadeiro show de ilusionismo. Luiz Claudio faz parte do grupo Nohda, comandado pela estilista mineira Patrícia Bonaldi, uma das forças criativas e jovens da moda brasileira. No evento há apenas duas edições, Luiz Claudio se destaca por unir modelagem contemporânea (sempre ampla) a tecidos sofisticados e bordados ricos.