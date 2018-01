Ilusão de ótica fashion

O começo da semana foi tomado pela 'polêmica' a respeito das cores do #vestido - azul e preto ou branco e dourado?, que começou com uma simples postagem em um Tumblr, enlouqueceu a internet e virou assunto científico. A foto não só causou confusão nas redes sociais, como transformou a questão da percepção da realidade em assunto número 1. Uns viram branco e dourado, outros preto e azul. Na página do site BuzzFeed, 72% das pessoas responderam que veem o vestido branco e dourado. Os outros 28% não têm dúvida de que é azul e preto. Segundo especialistas, trata-se de uma ilusão de luminosidade, característica da visão humana que faz com que vejamos uma determinada cor em um tom diferente dependendo da luminosidade e das cores do entorno.

Michelle Bastock, diretora de moda da empresa inglesa responsável por produzir o vestido, garantiu que as cores da peça são azul e preto. "Posso oficialmente confirmar que a cor do vestido é azul royal com ornamentos pretos", afirmou em entrevista ao canal CNN Money. Na moda, é comum algumas peças 'mudarem' a percepção que temos do nosso corpo (e o do corpo alheio) graças a um bem sucedido desenho de modelagem, caimento ou jogo de tons.

A estilista inglesa Stella McCartney, por exemplo, criou uma fórmula certeira ao lançar vestidos de duas cores, com desenhos mais escuros nas laterais da cintura. Por isso, eles moldam o corpo, afinam a silhueta e fazem com que as mulheres pareçam mais magras. Stella operou este milagre fashion em 2012 e desde então trata de reinventá-lo, aplicando a técnica em novos modelos de vestido.

Há ainda outros recursos que ajudam a afinar a silhueta. O decote em V, por exemplo, presente em diversas roupas, de camisetas básicas a longos mais estruturados e caros, dá a sensação de que a largura dos ombros é mais estreita.