Ideias de presente para o amigo secreto

O amigo secreto já é uma tradição do Natal, e acontece tanto em ambientes familiares, quanto entre amigos e colegas de trabalho. A brincadeira, que consiste em uma troca de presentes, pode ser muito mais complicada do que parece, afinal, como acertar o mimo e deixar todo mundo contente? Para resolver esse dilema, Kiki Romero e Flávia Salvetti, especialistas em compras, prepararam uma lista com ideias de presentes para todos. De vale aula a taças para champagne, confira a lista com dicas espertas para arrasar na brincadeira.

Foto:

1. Bóia inflável, R$ 99,90, Havaianas, www.havaianas.com.br

2. Panos de prato divertidos, R$ 25,90 cada um, Passa um Pano, www.passaumpano.com.br

3. Revisteiro em formato de cacto, R$ 179,00, OPPA, www.oppa.com.br

4. Kit Sorria. Caixa com seis carimbos, uma carimbeira e dez tags, R$ 138,90, Veio na Mala, www.veionamala.com.br

5. Rádio AM/FM para banheiro, de borracha, resistente à água e umidade, R$ 99,90, Designn Maniaa, www.designnmaniaa.com.br

6. Porta pílulas, R$ 99,50 o conjunto com três, Le Lis Blanc Casa, www.lelis.com.br

7. Relógio derretendo, R$ 89,00, Designn Maniaa, www.designnmaniaa.com.br

8. Porta canetas, R$ 69,00, I.Stick, www.istick.com.br

9. Xícaras de aço com mexedores, R$ 85,00 o conjunto com dois, Nespresso. www.nespresso.com.br

10. Cafeteira Expresso Melitta, R$ 99,90, iBacana, www.ibacana.com.br

11. Mixer Oster, R$ 99,90, Villa Cucina, www.villacucina.com.br

12. Taças de acrílico para champagne, R$ 115,00 o conjunto com quatro, Coisas da Doris. www.coisasdadoris.com.br

Foto:

1. Luminária com cabo de tecido, R$ 98,00, Loja Mod, www.lojamod.com.br

2. Óculos Ventura, R$ 290,00 cada, Ótica Ventura, www.oticaventura.com.br

3. Vale massagem L’occitane Aromacologia, R$ 195,00, L'Occitane, www.br.loccitane.com

4. Vela perfumada na lata com três pavios, R$ 125,00, Esther Giobbi, www.esthergiobbi.com.br

5. Mala de mão, Lu Mariutti, R$ 340,00, Avenida São Valério, 149, Cidade Jardim, tel.: 11 98291-9890

6. Vale aula Casa do Saber a partir de R$ 145,00, Casa do Saber, www.casadosaber.com.br

7. Garrafas térmicas, S’well, 24 hs gelada ou 12 hs quente, 500 ml., Bento Store, www.bentostore.com.br

8. Chapéu tipo Panamá unissex, R$ 189,00, UV Line, www.uvline.com.br

9. Poster Tom Jobim, Otto Stupakoff 1964 R$ 80,00, Loja do IMS, www.lojadoims.com.br

10. Livro dos Símbolos, editora Taschen, R$ 139,90, Livraria da Vila, www. livrariadavila.com.br

11. Headphone Piston, R$ 149,90, Imaginarium, www.imaginarium.com.br

12. Luminária flexivel LED Book, R$ 69,90, Livraria Saraiva, www.livrariasaraiva.com.br