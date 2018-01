Ideias de make e cabelo para copiar já!

As tranças de Emily Blunt

Duas tranças que saem do meio da cabeça e se encontram na nuca. O penteado chique e fresh é uma opção ótima para fugir do coque clássico e arrasar em qualquer casamento ou festa. Fica ainda mais lindo se deixar uma joia incrível em evidência!

Foto: Reuters

O visual clássico de Amal Alamuddin

A senhora George Clooney investiu na famosa maquiagem "de bonita", que apenas ressalta os pontos fortes e a beleza natural do rosto. Pele bem coberta, sobrancelhas grossas marcadas, olhos levemente esfumados e lábios avermelhados. À prova de erro.

Foto: Reuters

O batom coral de Felicity Jones

Ela já tem rosto de boneca e o batom Rouge Dior in Plisse Soleil, um coral acetinado delicado, a deixou ainda mais feminina. A pele de porcelana e os olhos esfumados, com lápis branco na linha d'água, contribuíram para o sucesso do resultado.

Foto: AFP Photo

O amassadinho de Emma Stone

Com certeza, o cabelo mais cool do tapete vermelho. Ruivo, curto e com ondas amassadas, no melhor estilo "acordei assim". Apenas impressão. O efeito desconstruído é obtido com muito musse, pomada, pó modelador, secador e babyliss.

Foto: Reuters

O coque com risca lateral de Lorde

Trata-se do tipo de penteado fácil, que deixa o visual muito chique sem muito esforço. Mas atenção: o cabelo molhado grudado na cabeça deixa o rosto em destaque. Então, capriche no make, como fez a cantora ao apostar em batom vermelho e pele iluminada.

Foto: Reuters

A sombra azul de Claire Danes

Que tal dar uma folga esfumado preto? Claire Danes ousou na medida ao escolher a sombra azul para marcar o olhar. A Dual-Intensity, da Nars, na cor Giove, foi usada em toda a pálpebra da atriz, que arrematou o make com traço fininho de lápis azul sob os olhos e bastante rímel.

Foto: Reuters

As ondas leves de Juliane Moore

Mais um ruivo de dar inveja! Julianne fez a linha "naturalmente musa" e apareceu com uma versão desconstruída e "tombada" das ondas perfeitas que as famosas tanto amam. Assim, como se tivesse feito babyliss na noite anterior. O corte reto também merece destaque.

Foto: AFP Photo

O curtinho cool de Sienna Miller

Se Sienna usou, pode acreditar. O curto meio assimétrico amassado é feminino e supercool.A franja jogada de lado e o make natural também provam que não é preciso se montar demais para arrasar em uma festa.