Homens estilosos desfilam nas ruas de Florença

Cenas de street style revelam a evolução da moda masculina, mais fashion e cheia de personalidade Foto: Divulgação

Há quem diga que os homens italianos são os mais estilosos do mundo. Esta semana, durante a feira de moda masculina Pitti UOMO, em Florença, sites de street style famosos, como o The Sartorialist e o Jak and Jil, corroboraram com essa tese. Sempre alinhados com calças acima dos calcanhares, lenços coloridos nos bolsos das camisas de linho, meias de bolinhas e alfaiataria colorida, os anfitriões esbanjaram personalidade. E os executivos, estilistas e fashionistas, vindos de Nova York, Paris, Londres, São Paulo, também não fizeram feio.

“Vestir-se bem faz parte da cultura do homem italiano. Coisa que não se vê, de uma forma geral, nos costumes brasileiros”, compara Sylvain Justum, editor de moda da revista Harper’s Bazaar. Ele lembra que, historicamente, o homem sempre se enfeitou muito, em algumas culturas até mais que as mulheres. Nas antigas cortes, por exemplo, os reis e os nobres competiam em adornos e cuidados com a aparência de igual para igual com o universo feminino. E, muitas vezes, ganhavam. "Só que isso, aos poucos, foi se perdendo e dando lugar a uma coisa mais básica, que passou a ser sinônimo de virilidade", afirma Justum.

Na semana passada, o famoso fotógrafo de street style do The New York Times, Bill Cunningham, tentava explicar, em um de seus vídeos, o atual estilo dos homens de Nova York. "A moda masculina está passando por uma revolução", constatava Cunningham. Para ele, está em ascensão o homem pavão que, independente de sua sexualidade, não tem mais medo de ousar nas combinações de estampas de seus ternos e procura uma vestimenta cada vez mais bem humorada, cheia de detalhes inusitados. As lojas norte-americanas, claro, acompanham essa onda e disponibilizam de gravatas a meias das mais variadas cores e padronagens. Outros homens, na direção contrária, já escolhem a dedo seus tecidos e recorrem a alfaiates para fazer ternos bem elaborados sob medida.

