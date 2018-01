"Hoje as pessoas entendem o papel da moda na cultura", diz Marta Suplicy

Marta Suplicy dá coletiva durante a SPFW Foto: Renato Leite

Um ano após as polêmicas direcionadas à inclusão da moda na Lei Rouanet, Marta Suplicy afirmou em visita a São Paulo Fashion Week que sua política foi responsável por romper barreiras no Congresso. “Atualmente já está assimilado, as pessoas entendem melhor qual o papel da moda na cultura, mas foi difícil chegar até aqui. Agora precisamos fazer essa construção junto aos patrocinadores”, disse ela, em entrevista coletiva. Apreciadora confessa da moda, a ministra usava um vestido de renda azul, sandálias plataforma da mesma cor da grife francesa Chanel, bolsa da italiana Fendi e brincos de brilhante, o que chamavam a atenção.

A respeito de políticas internacionais, ela disse que o melhor caminho é a Lei Rouanet. Quando perguntada sobre o futuro do Ministério da Cultura no próximo ano, quando ela volta ao Senado, ela afirmou que não sabe quem é possível entrar em seu lugar. “Essa decisão não é minha, é da Presidenta”, afirmou. “A política do governo em relação ao setor vai depender do perfil de quem for escolhido. Eu sempre me interessei por moda. Acho importantíssimo para entendermos a história contemporânea por meio das mulheres.”