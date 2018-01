Herchcovitch aposta em temática de jardinagem

Flores e clima utilitário no desfile de Alexandre Herchcovitch Foto: Nelson Antoine

A coleção de inverno 2015 de Alexandre Herchcovitch nasceu de uma pesquisa sobre roupas de jardinagem, o que resultou em uma sequência de peças baseadas nesse universo. A apresentação começou com um bloco de casacos estruturados, em xadrez, e recortes estratégicos e sobreposições. O clima utilitário dominou a passarela, como pede o tema, com bolsos e zíperes laterais em jardineiras, macacões, capas plastificadas e doudounes, aqueles casacos estufados de inverno.

Para ganhar delicadeza, flores aplicadas em vestidos texturizados, ora em couro, ora em poliester. A silhueta tomou ares finos com peças tubulares, como as de veludo molhado, que garantiram o movimento na passarela. Essa sequência de looks trazia um mix de utilitarismo com toque esportivo - formas quadradas, porém fluidas. Ponto para os macacões estampados, que já nascem com cara de hit do armário.