Hedi Slimane deixa direção criativa da Saint Laurent

Após quatro anos, estilista parisiense Hedi Slimane deixa cargo de diretor criativo da Yves Saint Laurent Foto: AP Photo/Jacques Brinon, File

Após meses de rumores, o grupo Kering confirmou nesta sexta-feira, 1º, a saída do estilista parisiense Hedi Slimane da grife Yves Saint Laurent. À frente da direção criativa da marca há quatro anos, Slimane foi responsável por reinventar as coleções da YSL, que ganharam ar de street wear chique, e fez as vendas dispararem - no ano passado, a grife arrecadou € 974 milhões, € 267 milhões a mais que em 2014.

A modelo Cara Delevingne posa para uma campanha recente da grife YSL Foto: Divulgação

"O que a Yves Saint Laurent alcançou nos últimos quatro anos representa um capítulo único na história da casa", disse François-Henri Pinault, diretor executivo do grupo Kering, em um comunicado. "Sou muito grato a Hedi Slimane, e a todo o time da YSL, por terem definido o caminho que a marca abraçou com sucesso, e que garantiu longevidade a essa grife lendária."

Embora haja boatos de que o estilista belga Anthony Vacarello, que já trabalhou na Fendi com Karl Lagerfeld, ocupará o cargo de Slimane, ainda não há confirmação oficial do grupo. O sucessor será o sexto estilista na casa, por onde já passaram nomes como Tom Ford e Alber Elbaz. Também não há informações sobre os próximos passos de Hedi Slimane.