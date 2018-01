Havaí, hula-hula e Elvis na passarela da A. Brand

A A.Brand levou o Havaí à passarela da São Paulo Fashion Week, em sua estreia na semana de moda paulistana nesta terça-feira, 26. Sob direção criativa de Ana Claudia Dias, a grife do grupo Soma, o mesmo de Animale e Farm, trouxe estampas coloridas com hibiscos, paisagens típicas da ilha norte-americana e trilha sonora de Elvis Presley, garantindo o clima hula-hula."A marca atingiu sete anos. Estamos maduros e achei que esse era o momento certo para ganhar visibilidade nacional com um desfile", diz Ana Claudia, que teve a inspiração após uma viagem recente à ilha.

Desfile da grife A. Brand teve o Havaí como inspiração Foto: Gabriela Biló / Estadão