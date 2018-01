Harper Beckham, a nova estrela do street style

A pequena Haper Beckham no desfile da coleção de primavera/verão 2014 de sua mãe, a estilista Victoria Beckham, apresentado na Semana de Nova York Foto: REUTERS/Lucas Jackson

A mais nova estrela da moda foi fotografada jantando no Balthazar e no Nobu, fazendo compras na Barneys, de férias em Marrakech e no vale do Napa e indo para o balé em Londres. Suas marcas preferidas são Chloé, Marc Jacobs e Zara e ela parece ter uma predileção pela cor rosa.

E tem quatro anos.

Seu nome é Harper Seven Beckham e, se você ainda não sabe, ela é a filha caçula de Victoria e David Beckham.

Outro dia a menina estava presente no desfile de moda da mãe, em uma fria manhã de domingo em Nova York, sentada na primeira fila com o pai, astro aposentado do futebol, e os três irmãos, Cruz, 10, Romeo, 13, e Brooklyn, 16 – os dois últimos também fashionistas em formação. (Romeo já estrelou uma campanha publicitária da Burberry fotografada por Mario Testino e Brooklyn faz alguns bicos de modelo e é aspirante a fotógrafo de moda).

Harper vestia um casaco Burberry preto que havia sido escolhido para ela pelo diretor criativo da Burberry, Christopher Bailey, e um par de sapatos de couro preto da Gucci. No cabelo, duas tranças sedosas. E o jornal britânico The Sun escreveu em sua reportagem sobre o desfile de Victoria Beckham na Semana da Moda de Nova York: "Harper Beckham rouba o show".

Assim como seus contemporâneos North West e o príncipe George, cujos pais famosos também comandam um culto global, Harper conta com um verdadeiro exército de fãs no Instagram e em outras plataformas da mídia social graças a seus trajes impecáveis.

Ela foi destaque nos sites da British Vogue e da Elle UK e é o assunto de um blog em tempo integral dedicado a narrar cada um de seus looks, cujo título é simplesmente "Harper Beckham".

"Deus, um blog só para ela, jura? Incrível. Não fazia ideia. É meio estranho", disse sua mãe, Victoria Beckham, que foi entrevistada nos bastidores depois do desfile, com a família e simpatizantes à sua volta.

E acrescentou: "Acho que isso mostra bem o mundo em que vivemos atualmente. Mas mesmo assim, não me surpreende. Harper é incrivelmente chique – especialmente hoje com esse casaco do Christopher – e usa umas coisas supermeigas. Ela é uma coisinha muito elegante e sabe como quer se vestir. Normalmente é ela quem escolhe o que vai usar".

Ao lado da editora da Vogue Anna Wintour, no desfile da coleção de outono/inverno 2015 de Victoria Beckham, na Semana de Moda de Nova York Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Parece haver uma tendência em franca expansão na moda infantil (algumas das roupas de Harper vêm de marcas como Little Marc Jacobs e Stella McCartney Kids), fazendo os modelos se parecerem mais como miniversões de seus pais do que crianças e adolescentes que crescem rápido e logo perdem seus caros trajes de grife.

As grandes marcas que geralmente fazem parte do guarda-roupa dos pimpolhos de celebridades, e quem as vende, são os que mais saem ganhando. A Net-a-Porter registrou o nome de domínio Petite-à-Porter, e a Harrods de Londres recentemente expandiu o departamento de roupas infantis, que agora ocupa mais de seis mil metros quadrados. Segundo as grifes, quando alguém como Harper é flagrado usando uma de suas roupas, as vendas podem disparar e as peças se esgotam horas depois que uma foto aparece on-line.

"Nossos clientes mais fiéis estão sempre interessados em ver quem está usando nossas roupas e achamos que as que Harper usa vendem muito rápido", disse a princesa Marie-Chantal da Grécia, diretora criativa da marca de luxo infantil Marie-Chantal, em Londres. Um vestido de festa de veludo rosa da marca custa cerca de US$280, enquanto um casaco vermelho com laço na gola sai por US$395.

"Victoria nos apoia há anos e Harper usa Marie-Chantal desde que era bebê. Ficamos muito felizes porque, mesmo já mais velha, ela ainda gosta de nossas roupas." (No blog Harper Beckham, a menina foi fotografada 31 vezes em um Marie-Chantal.)

Eleanor Robinson, responsável pelos acessórios e trajes infantil na Selfridges, disse que os artigos de estilistas mais vendidos nas últimas temporadas na loja de departamentos britânica de luxo incluem uma capa de chuva da Burberry usada por Romeo Beckham, os sapatos de gatinhos da Pink Dr. Martens e da Charlotte Olympia usados por North West e artigos da Chloé, Bonpoint e Little Marc Jacobs já vistos em Harper.

"Aqui no Reino Unido há um orgulho bem britânico em relação às celebridades e seus filhos, principalmente com os Beckham, a princesa Catherine e o príncipe William. São famílias-modelo que vestem muito bem seus filhos e os consumidores desejam reproduzir essa visão pessoal de estilo, que também reforça ideais familiares positivos. Os trajes infantis se tornaram uma parte cada vez mais importante do negócio da moda", disse Eleanor.

Independentemente das peças de alta costura que Harper usou no desfile de sua mãe, outro fator importante para seu status de estrela street-style, de acordo com o blog Harper Beckham, são os artigos que usa que são acessíveis ao público em geral, o que torna seu look mais viável para muitos pais.

Embora os vestidos da Bonpoint e da Chloé que costuma usar custem entre US$100 e US$250, ela muitas vezes é vista com marcas emergentes como Billieblush, Gardner and the Gang, e Courage & Kind, relativamente mais baratas.

Não se sabe ainda como Harper vê seu novo status de estrela da moda. Ela acabou de voltar para a escola, em Londres, após as férias, mas sua mãe duvida que a atenção a fará desistir de usar sua peça favorita.

"Mais do que tudo, ela ama seu uniforme de futebol", disse Victoria.