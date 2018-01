Halloween: aprenda a fazer em casa fantasias criativas e fashionistas

Se inspire em Kim Kardashian para uma fantasia em conjunto com as amigas. As integrantes do grupo Spice Girls tinham características bem definidas de estilo, que dá para copiar com peças do dia a dia. Melanie B. era maximalista e abusava de animal print, Melanie C. apostava em conjuntos esportivos, Victoria preferia o estilo minimalista e sensual, Emma usava peças bem delicadas e Geri sempre estava com roupas com o tema da bandera britânica (que podem ser substituidas por peças em azul, vermelho e branco)

Foto: Instagram.com/@kimkardashian