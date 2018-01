Guia prático do delineador

Olhos de gata: a cantora Rita Ora e sua versão moderna do delineador dos anos 1960 Foto: AFP

Capaz de transformar o visual sozinho, o delineador é um clássico da maquiagem. De tempos em tempos, ele aparece revisitado, em versões como a da passarela da grife Rochas, na Semana de Moda de Paris. Em vez de um traço simples, as modelos usavam um risco sobre o côncavo da pálpebra e outro abaixo dos cílios inferiores. Trata-se de uma proposta ousada para a vida real, claro, mas que mostra a versatilidade do produto. “As tendências dos desfiles podem ser adaptadas ao gosto e ao estilo de cada mulher”, afirma o maquiador e cabeleireiro André Veloso, o preferido das atrizes Alinne Morais e Sophie Charlotte, entre outras. “Antes de inovar, porém, é preciso praticar bastante e ter segurança para fazer o traço.” Esse ainda não é o seu caso? Então confira o guia prático abaixo.

1. Opte pela caneta delineadora: antes de investir em um delineador em gel - que está em alta -, pratique bastante o risco com a caneta delineadora tradicional. “A ponta dá firmeza ao traço e já tem a quantidade ideal de produto”, explica André Veloso.

2. Conheça o desenho certo para seu formato de olho: mulheres de olhos pequenos devem optar pelo delineado fino somente na pálpebra superior e alongá-lo em linha reta para fora. As orientais podem caprichar no gatinho, que “puxa” o olhar para cima. O truque do traço duplo, que forma linhas paralelas no canto externo, é bom para quem tem olhos muito separados, pois tira a atenção do canto interno. Nem precisa dizer que as donas de olhos grandes possuem passe livre para testar todas as alternativas.

3. Vá devagar: formato identificado, inicie o traço de dentro para fora do olho. “Faça o primeiro risco bem fino e, só depois, engrosse com novas camadas de delineador até obter a largura desejada", ensina André. Errou? Conserte delicadamente com um cotonete embebido em demaquilante.

4. Acerte no gatinho: o tipo mais querido entre as mulheres exige, sim, prática e habilidade. O expert André Veloso entrega o caminho: “Primeiro risque um traço normal rente aos cílios. Olhe para frente e faça outro, saindo do meio do olho em diagonal para cima, em direção à ponta da sobrancelha. Preencha a lacuna entre os dois traços e pronto."