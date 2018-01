Guia do jeans

Foto: Divulgação

De uniforme de mineradores a item indispensável no guarda-roupa, a calça jeans não tem barreiras de classe, gênero e ocasião. Vai do escritório à balada, do campo à cidade, do look formal ao casual, e cai bem em homens e mulheres de diferentes estilos e personalidades. Mas até a mais básica das peças do closet aparece repaginada de tempos em tempos. Agora, por exemplo, é hora de dar um tempo na calça reta e apostar na flare, na skinny, na distressed e na boyfriend. Veja abaixo novas formas de usar os modelos que estão em alta.

Flare

A flare de lavagem tradicional, da J. Brand, na primeira foto, é ideal para montar looks básicos. Para o dia, fica ótima com T-shirt, cinto fino e sandálias. À noite, opte pelo modelo escuro, como o da grife Tom Ford, combinado a blusa preta e bolsa carteira. Ambas as peças estão à venda no e-commerce Net-a-Porter. Foto: Net-a-Porter Foto: Reprodução/ Net-a-Porter

O visual 70´s continua em alta e a calça flare, justa nas pernas e aberta na barra, tem um charme setentinha sem ficar com cara de fantasia. A boca larga alonga a silhueta, sobretudo se acompanhada de um sapato de salto bem alto - sandálias pesadas ficam ótimas! Mas vale a dica: independente do calçado, a barra sempre deve estar rente ao chão, nem curta nem comprida demais.

Boyfriend

Uma boa forma de garantir o conforto sem abrir mão do estilo é usar a boyfriend com uma rasteirinha. Para a noite, dê um contraste no modelo despojado com um salto poderoso. Foto: Net-a-Porter Foto: Reprodução/ Net-a-Porter

Com corte amplo e reto, a boyfriend é aquela calça que parece ter a numeração maior e, por isso, poderia ter saído do armário do namorado. Poderia. Afinal, lançar mão de um modelo realmente masculino é só para quem estilo de sobra. Prefira as opções já pensadas para o corpo feminino, que caem muito melhor. Queridinho das celebridades, o jeans tem

aparência despojada e ganha charme extra quando a barra é dobrada acima do tornozelo.

Distressed

Se a ideia é fugir da origem rocker da calça rasgada, invista em um modelo claro e combine-o a peças de tom similar. Se deseja uma produção noturna descolada, opte pelo look total black com botinhas. Foto: Net-a-Porter Foto: Reprodução/ Net-a-Porter

Ela já esteve em alta, foi embora e agora voltou com tudo. Conhecida como “distressed”, em inglês, a famosa calça rasgada de DNA roqueiro veste hoje todas as tribos e aparece em diversos modelos. O desfiado varia e vai de fendas discretas sobre os joelhos a generosas aberturas na área das coxas. Para não exagerar na informalidade e passar a sensação de um visual desleixado, o ideal é combiná-la a peças mais sofisticadas, como uma camisa de seda, um blazer e sapatos oxford (para um look cool) ou escarpins (para uma produção mais chique).

Skinny

Em eventos noturnos que permitem certa informalidade, a skinny pode ser acompanhada por escarpins, camisa militar e bolsa de alça longa. Para o fim de semana, a calça Acne Studio forma uma boa combinação com tênis e jaqueta de couro. Foto: Net-a-Porter Foto: Reprodução/ Net-a-Porter

Já pode ser considerada um novo clássico quando se trata de jeans. Peça-chave do closet, a skinny transita facilmente do look do dia para o da noite e é melhor amiga tanto do tênis

esportivo quanto do escarpin. O modelo também valoriza todos os tipos de corpo e é quase à prova de erro. Ainda assim, vale a dica: use-a com tops e casacos mais soltinhos para equilibrar o look.