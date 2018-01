Guia de presentes: no amor e na moda

Das peças de moletom às camisas xadrez e botas estilo lenhador, as tendências de moda masculina oferecem opções de presente para namorados de diversos estilos. Antes de fazer a sua escolha, porém, é preciso ter sensibilidade para perceber os desejos do outro no momento. "Observe o look que ele tem usado, as cores e tons, as estampas e os shapes preferidos e tente achar algo que, além de ser atual e você curtir dar, ele também vá aproveitar. Parece óbvio mas muita gente se esquece", diz Sérgio Amaral, editor chefe das revistas L'Officiel e L'Officiel Hommes. A fim de ajudar nessa missão, o jornalista lista as principais tendências de moda masculina e dá dicas para não errar na hora de escolher o presente ideal para mandar bem no Dia dos Namorados.

Estilo lumbersexual

Sabe o visual lenhador, do cara de barba farta e camisa xadrez, conhecido como lumbersexual? Pois é, ele continua em alta e não deve sair de cena tão cedo. "Na contramão dos metrossexuais e até mesmo da moda unissex, que vem crescendo, vemos esse movimento de resgate de códigos masculinos mais rústicos, com barba, bigode, jeans, xadrez e bota", afirma Sérgio.

As botas ajudam a compor o estilo lumbersexual, que não vai embora tão cedo: Lacoste, R$ 699; West Coast, R$ 199; Cavalera, R$ 344,90; Anatomic, R$ 209,90 Foto: Divulgação

Moletom

Pode acreditar: o moletom deixou de ser exclusividade dos conjuntos preguiçosos para ganhar vez em peças descoladas, que vão das esportivas clássicas às de alfaiataria. "Esse tecido imprime conforto e casualidade ao look", diz Sérgio Amaral. "É interessante ter uma peça de moletom mais sofisticada em termos de modelagem, como calças bem cortadas e blazers. Escolhendo bem e cuidando, ela dura para a vida toda."

Social cool

Para o homem que gosta de um visual mais chique e arrumado, este é um estilo certeiro e elegante. "Os blazers continuam em alta no guarda-roupa masculino. As jaquetas com dois botões também têm feito muito sucesso para quem curte esse estilo mais sério", diz Sergio.

Sapatos sociais compõe o look com estilo: Jorge Alex, R$ 272,90; Lacoste, R$ 649; Burberry, R$ 1975; Jorge Alex, R$ 237,90 Foto: Divulgação

Inspiração 70's

A tendência mais presente no closet feminino ganha vez também no guarda-roupa deles. Sérgio ensina como usar a referência sem cair em clichês: "Os anos 70 vem com esse espírito 'paz & amor' e trazem uma estamparia forte e colorida. Nas peças jeans, os tons clarinhos e lavados são a aposta."

Cinza, marinho, vinho e verde oliva

Quando se trata de cores, é possível, sim, sair do básico preto e branco. "Cinza, marinho, vinho, oliva e cáqui também são tons clássicos, que não saem da moda e facilitam a combinação na hora de compor o look", diz Sérgio.

Confira mais ideias de presentes na galeria: