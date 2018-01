Guia das botas: das brancas às over the knee, veja as tendências da estação

Botas brancas, over the knee, ankle boots com saltos quadrados e coturnos pesados são apostas da estação Foto: Reprodução/ Lookbook

Nas passarelas da última Semana de Moda de Nova York, que ocorreu em fevereiro, um sapato causou polêmica: a bota branca. Antes considerada cafona, ela apareceu em nada menos que 11 desfiles da temporada norte-americana. Desde então, começou a aparecer nas vitrines e ganhou as ruas mundo afora. Será que vai conquistar as brasileiras? De qualquer forma, para não correr o risco de ficar com um visual "paquita", a dica é investir em modelos mais modernos, com canos curtos e saltos quadrados. Também vale apostar em looks claros - assim, o acessório não destoa tanto do restante da produção.

Os saltos quadrados, aliás, são tendência absoluta. Aparecem principalmente em ankle boots, na mesma cor da bota, com o metal aparente ou de acrílico. Curingas para compor looks que vão do escritório ao happy hour, as botinhas de cano curto são fáceis de combinar: vão da calça jeans skinny a saias na altura dos joelhos. Para alongar a silhueta, podem ser usadas com meias-calças no mesmo tom da bota. Combinam também com as polêmicas pantacourts - para investir, deixe um pedaço de pele aparecendo entre a calça e o sapato. Assim a silhueta não fica achatada.

Para quem não abre mão da sensualidade, as botas over the knee, que fazem sucesso há algumas temporadas, continuam em alta. Vale usar mesmo truque da meia-calça para alongar a silhueta e coordenar a cor da bota com a da meia. O truque também deixa o look sexy, mas sem vulgaridade.

A moda dos sapatos pesadões, com solados plataforma e tratorados, que apareceram em desfiles como o da Louis Vuitton na Semana de Moda de Paris, continua no inverno em coturnos e botas com ar punk. Seja com fivelas de metal ou saltos de borracha, uma ideia é equilibrá-los com vestidos floridos e soltinhos para evitar um visual caricato.