Guia da liquidação: como aproveitar os descontos da temporada

Cara Delevigne em capanha da Bo.Bô, marca que também promove liquidação no começo do ano Foto: Divulgação

Está oficialmente aberta a temporada de liquidações e, em tempos de economia instável, nada mais adequado do que comprar com consciência. Entre descontos atrativos e parcelas convidativas, o barato pode sair caro. Não, ninguém precisa de uma sandália gladiadora no fim do verão - a modinha está com os dias contados e o sapato ficará o resto do ano esquecido no armário. Por isso, vale investir em peças atemporais, como calças e blazer de alfaiataria, ou tendências duradouras, a exemplo de saias mídi e tênis descolados.

Vestidos bem cortados de tons neutros, sapatos de salto grosso e brincos grandes também são boas apostas, já que devem permanecer em alta. Camisas de seda, tops com recortes para usar sob uma jaqueta, calças de pegada esportiva e macacões entram na lista de itens que transitam entre o verão e o inverno numa boa.

Para os homens, a dica é procurar camisetas e camisas variadas, bermudas de alfaiataria e tênis estilosos, capazes de fazer bonito do escritório ao passeio do final de semana. Tem um dinheiro sobrando? Então talvez seja a hora de gastá-lo naquela peça de grife dos seus sonhos - seja uma bolsa clássica que vai durar muitos anos, seja um vestido envelope curinga, que salva nos dias em que falta criatividade para montar a produção.