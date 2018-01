Gucci apresenta coleção pop e cheia de energia na Semana de Moda de Milão

Milão - Pop, geek, retrô e street... Estava mesmo faltando uma loucurinha na moda italiana. Não falta mais. Alessandro Michele, novo diretor criativo da Gucci, se encarregou de trazer cor, energia e frescor no primeiro dia de desfiles da semana de moda de Milão, na quarta-feira, 23.

Na passarela, vestidos com babados, com grandes estampas florais, todos coloridos e marcantes, causaram impacto. A linha de bolsas reeditada sobre padrões clássicos da marca garantiu o astral cool da coleção, enquanto as saias de lamê listradas deixaram tudo mais divertido e solto. Nas grandes golas à la anos 1970 e nos óculos de grau quadradões (meio intelectual, meio geek), o toque vintage marcante de Michele se fez presente. Não à toa ele mal estreou e já é tido como um criador que influencia a indústria hoje. Suas peças são intrigantes, femininas, pop e conseguem unir desejo a frescor. Hoje, tem muita gente da moda querendo seguir esse caminho.