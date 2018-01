Gucci abre Semana de Moda de Milão com mistura de anos 1970, Renascença e cultura Geek

Nas passarelas, looks com inspiração nos anos 70 e nas culturas geek e chinesa, com toque renascentista. Foto: AFP / GIUSEPPE CACACE

Teve óculos de nerd, vestido de paetês, conjuntos de alfaiataria, bordados chineses, looks monocromáticos do pink ao amarelo e da cabeça aos pés (incluindo chapéu e meia-calça). No primeiro grande desfile da Semana de Moda de Milão, que ocorre entre esta quarta-feira, 24, e segunda-feira, 29, a Gucci apresentou mais do mesmo - não que o mesmo seja ruim e o mais não tenha peças lindas, inventivas e desejáveis. A fórmula da nova mulher Gucci, encontrada por Alessandro Michele, diretor criativo da grife italiana desde janeiro do ano passado, parece funcionar dentro e fora das passarelas. Desde que assumiu o cargo, as vendas aumentaram e a marca voltou aos holofotes como sinônimo da união perfeita ente moda conceitual e comercial. Nem precisa dizer que o italiano Michele já se firma como grande destaque da nova geração de estilistas.

Sempre inspirado no passado, especialmente nos anos 1970, ele trouxe de volta energia e cor aos desfiles da Gucci. No da coleção de outono 2016 não foi diferente. Desta vez, a palavra chave foi rizomático, para expressar um emaranhado de raízes que formam conexões imprevisíveis. E assim foi. Com um toque renascentista, em peças com ombros e mangas bufantes, Michele misturou os anos 1970 à cultura geek, passando pela chinesa. Havia vestidos de seda com gola chinesa e estampas de flores, outros curtos com estampas gráficas e com o símbolo da grife. Saias esvoaçantes ou justas e acinturadas. Casacos de plumas lilás ou amarelas e jaquetas esportivas de baseball. Tudo com cor - muita cor, inclusive no styling, já que a maioria dos looks foi arrematado por meias-calças coloridas - e um toque geek, graças aos óculos de armação grossa de acrílico que algumas modelos usaram.