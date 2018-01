Guarda-roupa de Lady Di é tema de exposição no Palácio de Kensington

Princesa Diana. Foto: Divulgação

Para marcar os 20 anos da trágica morte da princesa Diana, o Palácio de Kensington, residência oficial da família real britânica, em Londres, sedia uma exposição especial com os looks mais memoráveis de Lady Di.

"Diana: Her Fashion Story" mostra a evolução de estilo da monarca - desde as primeiras aparições públicas até os marcantes vestidos de gala usados nos anos 1990. A relação de Diana com estilistas famosos, como Gianni Versace, Bruce Oldfield e Catherine Walker, também é explorada.

A exposição fica em cartaz por dois anos.