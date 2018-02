Disneylândia, na Califórnia, sedia o seu primeiro desfile de moda

Esta será a primeira vez em 40 anos que a Disneylândia, na Califórnia, receberá um desfile de moda Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Depois de não se apresentar nesta temporada da Semana de Moda de Nova York, que acabou na última quarta-feira, 14, a Opening Ceremony anunciou que irá mostrar a sua coleção na Disneylândia, na Califórnia. Por meio de uma publicação no Instagram, a marca divulgou que o seu desfile acontecerá no dia 7 de março.

Esta é a primeira vez na história que o parque da Disney na Califórnia vai receber um desfile de moda. Ainda não foi divulgado se a coleção em questão contará com inspirações dos personagens da companhia, porém, a passarela funcionará no estilo “see now, buy now”, ou seja, as peças estarão à venda logo após a apresentação.