Grife de joias passa mensagem ambiental para Donald Trump

Nos próximos dias, o presidente americano Donald Trump deve anunciar a sua decisão sobre o país continuar ou não no 'Acordo de Paris', tratado de compromisso ao meio-ambiente de 195 nações. Pensando nisso, a marca de joias Tiffany & Co. achou que era o momento de se posicionar sobre o assunto.

O recado foi trasmitido nas redes sociais da joalheria e também em um anúncio no New York Times. Veja a seguir.

"Caro Presidente Trump,

Nós ainda precisamos de muitas ações sobre o nosso clima. Por favor, mantenha os Estados Unidos no Acordo de Paris. O desastre das mudanças climáticas é real e a ameça ao nosso planeta e as nossas crianças é enorme."

A mensagem teve uma grande repercussão. Foram mais de 19 mil likes no Facebook e 69 mil no Instagram. A maior parte foi positiva, como o comentário de uma usuária que disse estar feliz em ser uma cliente fiel neste momento. Porém, alguns internautas acharam a mensagem contraditória. "Explodir a Terra para criar minas de diamantes é ótimo para o meio ambiente", comentou um indivíduo.

A marca já deu uma resposta oficial sobre o pronunciamento através de sua chefe de sustentabilidade, Anisa Kamadoli Costa.

"Como parte do compromentimento da Tiffany & Co. com a sustentabilidade, nós apoiamos o movimento global de agir contra as mudanças climáticas. Usar nossa marca para difundir essa discussão - junto com o compromisso de reduzir a zero a nossa emissão de gás de efeito estufa até 2050 - é uma das maiores ações que podemos fazer. A Tiffany reconhece a importância de proteger o nosso frágil planeta para as futuras gerações e nossa aspiração é deixar o planeta tão lindo e abundante como quando o herdamos".