Antes do desfile, os convidados eram avisados que suas imagens poderiam ser veiculadas na TV. A produção da Rede Globo passou os últimos meses conhecendo as coleções e entrevistando os estilistas para escolher os locais de gravação e as marcas que teriam destaque. "Foi curioso participar de uma cena com o Gianecchini. Ele será um alpinista social, mas não posso falar mais nada", contou o estilista Reinaldo Lourenço.

A modelo Camila Queiroz, protagonista da trama, integrou o casting do desfile. Na novela, ela dará vida a Angel, uma menina de 17 anos que veio do interior para São Paulo e sonha em ser modelo. 'O nome dela na verdade é Arlete, mas ela acaba mudando o nome porque as pessoas da agência não gostam. E, para conseguir ter sucesso na carreira, Angel acaba indo por caminhos errados e acaba fazendo programas.'