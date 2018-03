Brilhando muito, glitter se destaca nas passarelas internacionais

Modelo com o rosto coberto por glitter cruzou a passarela da grife francesa Giambattista Valli em Paris Foto: AP Photo/Thibault Camus

Se você estava sentindo falta da purpurina pós-Carnaval, já pode comemorar: o glitter foi protagonista nas belezas dos desfiles da temporada de outono/inverno 2018-2019. A tendência das peles iluminadas, unanimidade entre os maquiadores já há algumas estações, atingiu um novo nível nos últimos desfiles internacionais. Não só as têmporas e pálpebras apareceram com brilho, mas o rosto todo, chegando até aos cabelos.

Para a passarela da marca francesa Giambattista Valli, a maquiadora Val Garland apostou em pigmentos com efeito holográfico passados por toda a face, como se fossem máscaras usadas pelas modelos. Em tons de prata, fúcsia e violeta, o glitter causou grande impacto não só entre os convidados, mas também nas redes sociais, bombardeadas por imagens do visual.

O pigmento holográfico foi a aposta da maquiadora Val Garland para o desfile da Giambattista Valli Foto: AFP Photo/Bertrand Guay

No desfile da grife britânica Preen by Thornton Bregazzi, o estilo brilhante também foi além das áreas convencionais da maquiagem: apareceu na testa e nas pálpebras das modelos.

Na passarela da marca britânica Preen by Thornton Bregazzi, o glitter apareceu nas pálpebras e testa Foto: REUTERS/Paul Hackett

Já na apresentação da marca de acessórios britânica Sophia Webster, quem ganhou purpurina foram os cabelos. Por lá, o visual nada básico incluiu muito gel para fixar os pigmentos e criar um formato de “S” no topo da cabeça. Os fios também foram alvo do glitter na beleza da francesa Comme Des Garçons, que trouxe penteados esculturais e com inspiração futurista - pense em coques duplos no estilo Princesa Leia, de Star Wars.

Penteados futuristas e cobertos por brilho foram destaque na passarela da francesa Comme Des Garçons Foto: AFP Photo/Bertrand Guay

A tendência pode não ser das mais fáceis de adaptar para a vida real, mas mostra que o glitter não precisa ficar restrito aos dias da folia. Divertir-se mais com a maquiagem do dia a dia é uma boa lição que deixa essa temporada de moda.