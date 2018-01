Givenchy anuncia lançamento de linha kids

O último desfile da Givenchy na Semana de Moda de Paris. Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

A Givenchy anunciou na sexta-feira, 2, que lançará uma linha para bebês e crianças de até 12 anos. Produzida em parceria com a CWF (Children Worldwide Fashion), a nova empreitada contará com duas coleções por ano com 60 peças femininas, 40 masculinas e 30 para bebês. Ursinhos de pelúcia também estarão no portfólio.

Riccardo Tisci, nome à frente da Givenchy, já criou itens infantis para Blue Ivy, filha de Beyoncé, e North West, filha de Kim Kardashian.

Os preços vão variar de 90 a 300 euros e a previsão de chegada das peças às lojas da marca é outono de 2017.