Giuliana Romanno apresenta desfile cool em galeria de arte

A estilista Giuliana Romanno cria roupas para mulheres contemporâneas que não têm tempo a perder. Por isso faz sentido que seu desfile tenha começado pontualmente às 10h desta quarta, 23 (algo raro na fashion week) - quando os convidados entraram na sala de desfile, montada na galeria de arte Rabieh, nos Jardins, as modelos já estavam posicionadas no fundo da passarela.

Fazem sentido também os looks da coleção: alfaiataria desconstruída, elegante sem ser óbvia, estampas comedidas (como a de inspiração navy), saias mídi retas com tramas vazadas, calças amplas, coletes longos, um pouco de brilho... O tipo de roupa perfeita para usar do trabalho ao jantar - sem nem precisar trocar os acessórios.