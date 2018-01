Gisele Bündchen revela detalhes de livro autobiográfico que lançará este ano

Foto: Divulgação

Não tem para ninguém. Só em 2014, Gisele Bündchen faturou 47 milhões de dólares em contratos, cifra que a colocou, mais uma vez, no topo da lista de modelos mais bem pagas do mundo publicada pela revista Forbes (ela ocupa o posto desde 2002). Aos 34 anos de idade e com motivos de sobra para celebrar, a top prepara agora um livro autobiográfico que abordará sua trajetória de duas décadas no mundo da moda. "Devemos lançá-lo até o final do ano”, disse Gisele em entrevista ao Estado, durante passagem por São Paulo para estrelar um lançamento de beleza. “Não se trata de um livro escrito, mas de uma série de fotos que contam a minha história desde os primeiros testes. Essa foi a forma que encontrei de honrar esse tempo de trabalho.” Do desfile de estreia da garota de Horizontina (RS) aos grandes editoriais e campanhas mundo afora, estará tudo lá.

A curadoria e a organização do material é feita pela modelo em parceria com o amigo Giovanni Bianco, renomado diretor de arte carioca (ele assina, por exemplo, a capa do próximo álbum de Madonna, que sairá em março). “O livro vai trazer todas as minhas cores e Giovanni entende meu tempero brasileiro”, afirmou Gisele. Tempero que, aliás, a modelo faz questão de cultivar mesmo radicada em Boston, nos Estados Unidos, onde vive com o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady, e os dois filhos do casal, Benjamin, 5, e Vivian, 2. “Como boa gaúcha, sou viciada em chimarrão”, contou. “E em casa tem arroz e feijão quatro vezes por semana. As crianças amam. Também tenho vindo mais ao Brasil do que antigamente por causa delas. Os dois falam português fluentemente. A Vivi até canta em português!”

O segredo do sucesso da supermodelo parece estar na tomada de decisões certeiras, tanto profissionais quanto pessoais. Gisele adiou, por exemplo, a ideia de realizar também um documentário comemorativo. “Minha prioridade é ser mãe. Achei que fosse ficar um pouco pesado fazer as duas coisas agora. Aprendi que na minha vida preciso ter prioridade para fazer as coisas bem feitas. Não dá pra querer tudo ao mesmo tempo.” Palavra de quem chegou lá.