Gisele Bündchen prepara um livro de memórias

Cercada de outras tops brasileiras, Gisele se despede das passarelas em 2015 Foto: JF DIORIO / ESTADÃO

Übermodel, atriz, ativista dedicada às causas ambientais e mãe, Gisele Bündchen estreia em breve num novo papel, o de escritora. Ainda sem data de lançamento confirmada, ela assina seu primeiro livro, uma mistura de autobiografia/ memórias com autoajuda. No Brasil, a publicação sai pela BestSeller, do grupo editorial Record.

Aposentada das passarelas desde 2015, Gisele continua um nome fundamental para a indústria. Está nas capas de revistas de todo o mundo, na nova campanha da Versace e, no Brasil, nas de Rosa Chá e Arezzo.

Nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, em 1980, foi descoberta por um olheiro de uma agência aos 14 anos. Nos anos 90, estourou no Brasil e no mundo, consagrando um novo tipo de beleza mais saudável e sensual. Por seu desempenho em frente às câmeras virou a favorita dos fotógrafos e logo viraria também um fenômeno comercial. Trabalhou para as principais marcas de luxo da moda, estrelando campanhas de Dolce & Gabanna, Valentino, Givenchy e Céline.