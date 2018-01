Gisele Bündchen posa entre lençóis

Lábios volumosos e olhos esfumados de preto. É assim, com um visual bem diferente do usual, que Gisele Bündchen aparece em fotos clicadas recentemente em Nova York. Caracterizada como uma versão moderna de Brigitte Bardot, a top posou entre lençóis para as lentes dos fotógrafos de moda Luigi & Iango. As imagens integram a campanha de uma joalheria brasileira, cuja coleção é inspirada nos anos 60. Veja mais na galeria.