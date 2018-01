Gisele Bündchen lança coleção de lingerie em homenagem aos seus 20 anos de carreira

As peças são inspiradas nos jardins do Palácio de Versalhes Foto: Divulgação

Em homenagem aos 20 anos de carreira da top Gisele Bündchen, a marca de lingerie que leva o nome da modelo lançou uma coleção exclusiva inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes. Sofisticadas e sensuais, as seis peças - sutiãs top e meia taça, calcinhas biquíni e fio dental, corselet e cinta liga - são feitas de microfibra, com estampas florais e acabamento em renda. A coleção está à venda no site da marca Gisele Bündchen Intimates e nas lojas Hope.

Gisele Bündchen empresária

A marca de lingerie foi criada pela top há quatro anos, com a proposta de oferecer linhas de lingerie sensuais e delicadas. A modelo é responsável pela direção criativa da marca. "Quando crio minha coleção imagino peças sensuais, mas com muita classe. Escolho modelos variados, que usaria no meu dia a dia e também em ocasiões mais especiais. Uma lingerie pode dizer muito sobre você e suas intenções”, diz a top, em nota.