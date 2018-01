Gisele Bündchen faz último desfile da carreira na próxima São Paulo Fashion Week

Foto: Estadão

Com seu jeito único de caminhar e posar para as lentes dos fotógrafos, Gisele Bündchen sempre esbanjou personalidade na passarela. Os passos que marcaram a história da moda, porém, já têm data marcada para serem vistos pela última vez: Gisele encerrará sua carreira nas passarelas no desfile da Colcci, na próxima edição da São Paulo Fashion Week, que ocorre entre os dias 13 e 17 de abril.

Com 20 anos de profissão e 34 de idade, Gisele sonhava em parar de desfilar no Brasil e, por isso, escolheu a apresentação da coleção de verão 2016 da grife, com a qual mantém uma parceria de uma década, para a despedida. A modelo segue fazendo fotos e campanhas. Ainda bem!