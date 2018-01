Gisele Bündchen comemora com Tom Brady no gramado do Super Bowl

Neste domingo, 5, o marido de Gisele Bündchen Tom Brady se tornou o quarterback com o maior número de títulos da história da liga de futebol americano. A modelo brasileira e a filha do casal Vivian Lake, de quatro anos, foram para o gramado comemorar a vitória do time de Tom, o New England Patriots, no Super Bowl

Foto: Larry W. Smith/ Efe