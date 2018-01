Gisele Bündchen aparece nua em capa comemorativa da Vogue

Capa da Vogue Brasil, que comemora os 20 anos de carreira de Gisele Foto: Reprodução Vogue Brasil

O ano é mesmo de Gisele Bündchen. Após sua despedida emocionante das passarelas no desfile da Colcci na São Paulo Fashion Week, a über model surge linda - e nua - na capa da Vogue de maio, que comemora os 20 anos de carreira da top e os 40 da revista no Brasil. Considerada histórica, a edição tem 468 páginas - 80 delas dedicadas à Gisele Bündchen.

Para a capa, ela foi clicada pela dupla de fotógrafos holandeses Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, com direção de arte do brasileiro Giovanni Bianco. Amigo de longa data de Gisele, Bianco é também o editor do livro da Taschen sobre a carreira de Gisele, cujo lançamento está previsto para o segundo semestre.

As fotos que ilustram os editoriais de moda da revista exaltam a conexão da top com o meio ambiente e têm como temas os quatro elementos da natureza - ar, água, fogo e terra - e a força feminina. 'Quando surgiu a ideia de fazer algo especial com a Vogue para comemorar meus 20 anos de carreira e os 40 da revista, sabia que não queria fazer algo simplesmente fashion. Queria mostrar algo mais, algo que fizesse parte da minha essência”, declarou a top para a publicação.

Foto que integra o editorial estrelado pela modelo Foto: Reprodução/Vogue Brasil

Foi a própria Gisele quem convidou fotógrafos, stylists e maquiadores que a acompanharam ao longo de sua trajetória para participarem da edição. Os fotógrafo Gui Paganini e Bob Wolfenson, a stylist Flavia Lafer e o maquiador Daniel Hernandez são alguns dos profissionais eleitos pela übermodel. Nesta terça, 28, eles devem comparecer também à festa armada pela Vogue, com a presença prometida de Gisele, na casa de Donata Meirelles, diretora de estilo da revista.