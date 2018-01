Gisele Bündchen aparece cantando e tocando guitarra em campanha

Gisele Bündchen é a musa da campanha verão 2018 da Rosa Chá Foto: Nino Muñoz/Rosa Chá

Para a campanha de verão 2018 da Rosa Chá, Gisele Bündchen virou uma estrela do rock. A übermodel foi clicada por Nino Muñoz no Electric Lady Studios, em Nova York, fundado por Jimmy Hendrix nos anos 1970.

Além do astro do rock, BB King, Eric Clapton, Patti Smith e David Bowie também eternizaram suas vozes no local. Nos cliques, Gisele aparece cantando e tocando guitarra.

A top foi clicada no Eletric Lady Studios Foto: Nino Muñoz/Rosa Chá

A campanha marca a nova fase da Rosa Chá. A grife, que começou com roupas de praia, expandiu a gama de produtos e passou a oferecer um guarda-roupa completo a partir de 2014, surge mais sofisticada e madura.