Gigi Hadid usa calça de menos de R$ 100 em Paris

Gigi Hadid está na capital francesa por causa da Paris Fashion Week Foto: REUTERS/Andrew Kelly

A top Gigi Hadid desfila para as mais luxuosas grifes do mundo e costuma usar peças destas marcas até mesmo nos momentos de folga. Porém, até a top também é fã de roupas de fast fashion. A modelo foi fotografada na sexta, 29, saindo do seu hotel em Paris com calça da H&M que custa 29,99 dólares, cerca de R$ 94,70.

A roupa de Gigi estava alinhada com uma das tendências do momento: a alfaiataria xadrez. Blazers e calças estão na moda e podem ser usadas com peças mais descontraídas - a modelo usou com um moletom - tanto em produções formais.

A top completou o visual com óculos escuros e mullet de pelúcia.