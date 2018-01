Gigi Hadid e Kendall Jenner adotam cabelo 'sereia' em desfile

A transformação das modelos ficou por conta do cabeleireiro Sam McKnight Foto: AFP PHOTO / Miguel MEDINA

No desfile da Fendi, que ocorreu nesta quinta, 21, durante a Semana de Moda de Milão, o estilo sereia apareceu com destaque na beleza. Tops como Kendall Jenner, Kaia Gerber e as irmãs Gigi e Bella Hadid entraram na passarela com os cabelos pintados de verde e azul.

O visual foi criado pelo cabeleireiro Sam McKnight ,que, além de colorir os fios das modelos, também criou um penteado que imita uma franja de lado. O resto do cabelo foi preso em um rabo de cavalo baixo e discreto.

Para completar o visual, os olhos ganharam delineados gatinho exagerados.