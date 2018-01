GIG propõe cores e tricôs leves para o inverno tropical

Gig apresenta uma coleção com cores vibrantes mesclada com peças estampadas Foto: Nelson Almeida/AFP

A inspiração foi a obra do artista francês Adrian Jacques Garcelon e a cartela de cor intensa com tons queimados de laranja, verde, roxo e vermelho era bem retrô. Já a estamparia trazia motes tropicais, como flor de bananeira, pássaros exóticos e folhas estilizadas. E importante: os tricôs estavam mais leves do que nas últimas estações de inverno. Feitos sob medida para o frio dos trópicos.