Futurismo retrô marca desfile da Sacada

A estilista Priscila Dalrot fez um extenso trabalho de pesquisa para elaborar a coleção de verão 2016 da grife carioca Sacada. Ela apresentou peças com boas estampas gráficas, inspiradas nos trabalhos da Pop Art e da Op Art, dois movimentos artísticos de destaque da década de 60.

A referência vintage influenciou as modelagens, mas sem clichês. Destaque para os vestidos em A, os macacões e as calças curtas e soltas que faziam contraponto às peças estruturadas de tecidos mais pesados. As cores azul marinho, vermelho, branco e off white (não por acaso as mais usadas pelo artista Roy Lichtenstein), além do clássico preto e branco, reforçam o conceito de futurismo retrô da coleção.