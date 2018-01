Frida Giannini e Patrizio di Marco anunciam saída da Gucci

Dupla de ouro da Gucci: Patrizio di Marco, CEO, e Frida Giannini, diretora criativa Foto: AFP

A manhã dessa dessa sexta-feira começou com um anúncio chocante para o mundo da moda: a dupla de ouro da Gucci, formada por Patrizio di Marco, CEO, e Frida Giannini, diretora criativa - e também marido e mulher - anunciaram através da Kering, conglomerado ao qual pertence, que irão abandonar a grife italiana em 2015.

O cargo de Di Marco já tem substituto. O italiano Marco Bizarri, que faz parte da Kerring desde 2005 e tem créditos por ter tornado a Bottega Veneta uma das marcas mais fortes e lucrativas do mercado de luxo, assume o posto de CEO em 1º de janeiro. Já Giannini fica na Gucci até fevereiro, quando apresenta sua coleção de Inverno, e terá seu sucessor anunciado em breve.

De acordo com dados de vendas e rendimento, a Gucci teve uma queda de 1,9% no terceiro quadrimestre, já que, segundo a própria, os consumidores buscam marcas que são mais exclusivas. A companhia afirma que está confiante com rendimentos positivos no próximo ano.

“Gostei muito de trabalhar com Patrizio”, afirmou François-Henri Pinault, CEO da Kering, no anúncio oficial.

Di Marco entrou na Gucci em 2009, vindo da Bottega Veneta. Um dos seus maiores movimentos para aumentar a imagem da marca no mercado foi reduzir o uso do famoso logo da grife, o G duplo, estreitando a gama de produtos e re introduzindo estilos clássicos em tecidos e materiais de luxo. Giannini lidera o time criativo desde 2006./ Com informações do Business of Fashion