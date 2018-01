Franjas marcam presença em desfiles na Semana de Moda de Paris

Celine apostou nas maxifranjas para seu desfile em Paris Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

A Semana de Moda de Paris ainda não acabou, mas já é possível perceber uma forte tendência para o verão 2018. As franjas apareceram em seis desfiles da PFW até agora, sendo eles Celine, Acne Studios, Balmain, Loewe, Altuzarra e Nina Ricci. Sejam discretas, volumosas, tradicionais ou repensadas, elas têm tudo para se tornarem queridinhas das fashionistas nos próximos cliques de street style.

A Nina Ricci e a Acne Studios trouxeram as franjas ao lado de looks em tons pastel, de uma forma leve e fluída. Já a Loewe e a Altuzarra revisitaram o detalhe cool de uma forma desconstruída, apostando em tiras mais largas. Confira abaixo as imagens e inspire-se para investir no look.

O trenchcoat da Loewe também entrou no mood das franjas Foto:

Nina Ricci também abusou das franjas em sua passarela Foto: REUTERS/Charles Platiau

Altuzarra trouxe as franjas reinventadas: bem grossas e espalhadas pelo look Foto: FRANCOIS GUILLOT/ AFP PHOTO

No desfile da Balmain, as franjas apareceram apenas em detalhes nas mangas Foto: Benoit Tessier/REUTERS