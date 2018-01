Franjas cacheadas são aposta entre fashionistas

A atriz Taís Araújo já aderiu a tendência da franja cacheada Foto: Instagram/ @taisdeverdade

Diversas modelos ultimamente usam a franja curta curta cacheada e o melhor exemplo é a brasileira Ari Westphal, queridinha do mundo da moda. Além disso, fashionistas como as atrizes Tais Araújo e Sophie Charlotte, e a blogueira Carla Lemos, também são fãs do visual.

Mario Silva, cabeleireiro da Esmell Leblon e responsável pelo cabelo de Sophie Charlotte, dá a dica para quem pensa em adotar este corte: “Os fios mais curtos ajudam a emoldurar o rosto e valorizam ainda mais os cachos”, diz. Ele também frisa que a franja moderna fica bem tanto em fios com espessura fina quanto em espessuras mais grossas.

