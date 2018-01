Francisco Costa deixa direção criativa da Calvin Klein

O brasileiro Francisco Costa foi diretor criativo da linha feminina da Calvin Klein durante 13 anos Foto: Divulgação

A marca americana Calvin Klein anunciou nesta terça-feira, 19, a saída dos diretores criativos Francisco Costa, da Calvin Klein Collection feminina, e Italo Zucchelli, estilista da linha masculina. A grife deve anunciar em breve o nome de um novo estilista e, no mundo fashion, o nome de Raf Simons, ex-Dior, aparece como uma possibilidade.

Em comunicado, Steve Shiffman, CEO da label, afirmou: "Esse passo marca o começo de mais um capítulo siginificativo no legado da Calvin Klein desde a aposentadoria do fundador da marca. Gostaria de agradecer a Francisco e Italo pelo comprometimento por suas conquistas ao longo da última década. Ambos contribuíram imensamente para fazer da Calvin Klein uma líder global na indústria da moda, e o fizeram com dedicação, foco e criatividade".

O estilista brasileiro estava em seu cargo desde 2003 e o italiano assumiu o seu posto em 2004. Costa ainda não anunciou quais serão seus próximos passos na indústria.