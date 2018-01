França deve aprovar lei que proíbe modelos excessivamente magras

Modelo durante desfile de Iris van Herpen na semana de moda de Paris Foto: AP

Consciente da influência de sua indústria de moda e luxo, que movimenta bilhões de euros, a França irá adotar leis contra modelos magras demais nas passarelas e em anúncios de propaganda, medida já tomada por países como Itália, Espanha e Israel.

“É importante que as modelos digam às jovens, que as tem como inspiração de ideal estético, que precisam se alimentar bem e cuidar da saúde”, disse a ministra da Saúde francesa, Marisol Touraine, ao canal de televisão BFM nesta segunda-feira, 16.

Às vésperas de um debate no Parlamento sobre uma legislação de peso na área da saúde no dia 17 de março, Touraine declarou que o governo deve apoiar duas emendas relacionadas ao peso das modelos. O projeto de lei obrigaria pesagens periódicas e prevê multas de até 75 mil euros para violações, e até seis meses de prisão para funcionários envolvidos, conforme informado pelo parlamentar socialista Olivier Veran, que redigiu as emendas, ao jornal Le Parisien.

As modelos teriam que apresentar um certificado médico mostrando ter um Índice de Massa Corporal (IMC) de pelo menos 18 (cerca de 55 kg para 1,75 m de altura), antes de ser contratadas para um trabalho. O projeto de lei também propõem penalidades para qualquer publicidade que possa ser vista como incentivo à magreza extrema, em especial sites pró-anorexia, que glamourizam um padrão prejudicial à saúde.

Entre 30 e 40 mil pessoas sofrem de anorexia na França, a maioria adolescentes, disse o parlamentar Veran, que é médico. Em 2007, Isabelle Caro, ex-modelo francesa anoréxica de 28 anos, morreu depois de posar para uma campanha de fotos concebida para conscientizar as jovens sobre a doença.