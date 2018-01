Fotógrafo clica modelos em casa em busca de fotos reais

Ana Paula Scopel posa para o projeto 'Model's Apartments', do fotógrafo Rodrigo Takeshi Foto: Divulgação/ Rodrigo Takeshi

Nada de maquiagem, roupas grifadas e grandes produções. O projeto 'Model's Apartments', do fotógrafo Rodrigo Takeshi, busca justamente o contrário: mostrar com espontaneidade o dia-a-dia das tops fora das passarelas e dos estúdios. Em parceria com Bruno Tatsume e Mariana Torres, ambos da agência de publicidade UIWD, ele teve a a ideia de fotografar modelos dentro de casa, com as próprias roupas. "Os ensaios sempre começam por volta de oito ou nove da manhã para que até a luz das fotos seja natural", diz Takeshi, que tem 35 anos de idade e 11 de carreira. O fotógrafo também pede que elas façam poses tranquilas e sem carão.

Stefany Basso posa para o projeto 'Model's Apartments', do fotógrafo Rodrigo Takeshi Foto: Divulgação/ Rodrigo Takeshi

Antes dos cliques, ele faz uma imersão no universo de cada uma das retratadas para garantir imagens espontâneas e verdadeiras. "Gosto de fotografar o que a pessoa quer mostrar, tudo tem que ser muito à vontade. Por isso, se ela quiser sair na foto de moletom, tudo bem. Se quiser sair de lingerie, tudo bem também", conta. Takeshi tem planos de transformar o projeto em livro, e, em seguida, em uma exposição.