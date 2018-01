Força têxtil na região sul: novas estratégias de marketing e criação pontuam boa fase

Desde 2005, Gisele Bündchen é modelo exclusiva dos desfiles e das campanhas da Colcci Foto: Divulgação

Fora do eixo São Paulo - Rio de Janeiro, máquinas de costura, estamparias e rolos de tecido também andam a mil por hora. A tradição da Região Sul do Brasil em indústria têxtil é antiga, mas seu potencial como indústria criativa tem dado passos importantes nos últimos anos. Atualmente, os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já somam cerca de 9.246 empresas. Conforme dados da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, atualmente a Região Sul do País soma 29% do faturamento da indústria têxtil brasileira, com total de 17,5 bilhões de dólares arrecadados no último ano.

O total do montante é reflexo de anos de história, de grandes investimentos feitos em campanhas publicitárias, infraestrutura e mão de obra qualificada. “É uma região com uma história devotada a esse setor. Onde os empresários investem e, por isso, despontam”, explica Fernando Valente Pimentel, Diretor Superintendente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. “Essa força tem um destaque muito grande em Santa Catarina, que é o segundo maior produtor do Brasil." Enquanto isso, a moda paulistana e carioca dá sinais de congelamento. Tanto devido à chegada das grandes grifes estrangeiras, como das fast fashions, que fez as vendas despencarem. Um reflexo disso é que o Fashion Rio, semana de moda carioca, não terá sua edição de inverno este ano.

Com grandes modelos e celebridades em suas campanhas, marcas como Colcci, Dimy, Dammyler e Maria Valentina estão na primeira linha de moda nacional que vem do sul. Entre pequenas empresas de malhas de tricô e fábricas de produto de couro que vendem seus artefatos localmente, estas estão voltadas para um público classe média e classe média alta no Brasil inteiro. Nos últimos anos, sua força cresce em meio aos fashionistas com desfiles-show e mudanças nas estratégias de imagem e criação. Localizadas em pequenas cidades do sul, elas geram empregos na região com a contratação de funcionários próprios e fornecedores de tecidos e aviamentos de cidades vizinhas.

Em Santa Catarina, o Grupo AMC Têxtil, dono das marcas Colcci, Forum, Tufi Duek, Triton, Coca Cola Jeans, Sommer e Carmelitas, é um dos que mais desponta no País e no exterior. A Colcci, seu carro chefe, é a maior marca de jeanswear da América Latina. Há anos seu desfile é um dos mais concorridos na SPFW, em que celebridades marcam presença nas passarelas e na primeira fila. A top Gisele Bündchen é modelo exclusiva da marca desde 2005. “A Gisele é uma übermodel incrível e agrega para a marca toda sua beleza e talento, além de passar a imagem forte de uma profissional e pessoa maravilhosa. O objetivo, claro, é potencializar as vendas com uma imagem sofisticada”, diz Adriana Zucco, diretora de estilo da Colcci. Além de Gisele, atores de Hollywood, como Aston Kutcher e Paul Walker, também já foram estrelas dos desfiles e campanhas da grife.

Com resultado mais que satisfatório, a marca acerta a sua criação, aliando cada vez mais o jeans a peças mais sofisticadas para atrair o público que segue as tendências. “Fortalecemos o jeans combinando-o com alfaiataria informal, que acredito ser determinante para o deslanche que tivemos”, completa Zucco.

Fotografada nos Estados Unidos, a campanha da Dimy mostra a fase de transição da marca, com peças mais urbanas Foto: Divulgação

Nessa toada, as outras grifes de Santa Catarina com o mesmo DNA apostam em estratégias semelhantes. Localizada na cidade de Nova Trento, a Dimy chamou a modelo Ana Beatriz Barros para suas duas últimas campanhas e está em uma etapa de transição da imagem da marca. “Nosso público consumidor sempre foi uma mulher sensual de 25 a 35 anos. Aos poucos, estamos tirando essa conotação noturna para deixar a marca com uma linguagem mais urbana”, explica Letícia Sewald, gerente de marketing da Dimy. Atualmente a marca produz cerca de 10.000 peças de calças jeans por mês, que vende em 1400 lojas multimarcas no País. “As empresas de São Paulo e do Rio ainda têm mais credibilidade, mas não existe mais aquele estranhamento por sermos uma marca que vem do sul. Estamos nos firmando.”

Outra catarinense que tem se mostrado de olho em novas estratégias é a Damyller, de Nova Veneza. Com Aline Weber e seu namorado, Matheus Strapasson, como garotos-propaganda da coleção de Verão 2015, a marca mostra sua maturidade após 35 anos de mercado. Com a soma de 1200 pontos de venda em lojas multimarcas e 119 lojas próprias, eles aproveitam o nome forte da marca para modernizar. “Santa Catarina tem marcas muito boas. Temos que nos espelhar nos concorrentes para melhorar”, conta Cide Damiane, presidente da Damyller.

A top Aline Weber e o namorado dão o visual mais cool da campanha da Damyller, fotografada com peças piloto que conferem o tom artsy da coleção Foto: Divulgação

No Paraná, o Grupo Morena Rosa encabeça a lista de propulsores da moda no estado. Com 4 marcas consolidadas - Morena Rosa, Maria Valentina, Zinco e Joy -, eles acabam de lançar a fast-fashion Lebôh. O faturamento de 2013 da empresa chegou a 400 milhões de reais. Dentre essas, a moda feminina da Maria Valentina tem um caso de sucesso à parte. Em 2012 eles fecharam contrato com a atriz norte-americana Sarah Jessica Parker como rosto de suas campanhas, o que foi um divisor de águas para a marca, criada em 1998. “Tivemos crescimento acima da faixa do Grupo Morena Rosa na Maria Valentina desde que começamos com a Sarah. Nesse ano será de cerca de 20%”, explica Lucas Franzato, diretor de mercado do Grupo Morena Rosa.

Credibilidade com seu público alvo é algo que essas empresas já possuem há muito tempo. Seu número de vendas e produção é algo muitas vezes maiores até mesmo que grifes consideradas como o centro criativo da moda nacional. No entanto, lhes faltavam a expertise de aliar boas identidades visuais para deixarem de lado a fama de “pouco inovadoras” e angariarem novos consumidores. Esse movimento de inovação define essa busca por novos mercados, que, sustentados por empresas unidas, deve ir bem longe.